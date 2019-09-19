«Любит взрослых мужчин»: Прилучный раскрыл любопытную деталь о дочери

Актер признается, что нечасто видится с детьми. Все время занимает работа.

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный – востребованный актер со всеми вытекающими последствиями. Дома он бывает не часто и в воспитании детей больше принимает участие супруга. Артист замечает, что каждый раз, когда он появляется дома, трехлетняя Мия и шестилетний Тимоша становятся все больше. А порой дети откровенно удивляют.

Свою наследницу Павел Прилучный считает «боевой бабенкой». Она частенько гоняет своего младшего брата, а еще… любит мужчин. Именно мужчин — взрослых, красивых и темноволосых, рассказал артист.

А недавно актера немало удивил сын, который спросил, есть ли у него квартира. Оказывается, малыш уверен, что папа приезжает к ним с мамой в гости.

Напомним, 31-летний Павел Прилучный женат на 30-летней актрисе Агате Муцениеце уже восемь лет. Они познакомились на съемочной площадке телесериала «Закрытая школа» и тайно поженились. В загсе жених и невеста появились оба в черном, приехав к зданию на мотоцикле с коляской.