Уловки звезд: Буланова встала на цыпочки, чтобы сфотографироваться с Семенович

Анна Семенович поделилась со своими подписчиками кадрами с фестиваля «Бархатный сезон», где она выступала в качестве ведущей. Рядом со звездой сфотографировались Татьяна Буланова и Владимир Березин.

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Анна предстала на фото в шикарном малиновом платье, идеально подчеркивающим ее женственную фигуру. Однако внимание поклонников оказалось прикованным вовсе не к великолепной ведущей, а к скромной фигуре Татьяны Булановой в рядовых джинсах и футболке.

Дело в том, что певица оказалась рядом с Семенович без каблуков, при ее росте в 160 см это действительно критично. И, чтобы хоть как-то «уравновеситься» с Анной, Татьяне ничего не оставалось делать, как встать на цыпочки. Судя по всему, предполагалось, что фотограф не станет захватывать в кадр обувь звезд.