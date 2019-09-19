Вера Алентова порадовала поклонников моложавым видом

Вера Алентова с 2014 года почти нигде не снималась. Лишь в прошлом году вышел фильм с ее участием «Ампир V». Однако она продолжает играть в театре. К тому же, актриса заботится о своем муже Владимире Меньшове. Недавно пара впервые за долгое время вышла в свет. Они посетили открытие 70-го сезона в Московском театре имени Пушкина. Там царила праздничная атмосфера, так как поводов собраться было много.

77-летняя Алентова выглядела посвежевшей и отдохнувшей. Она как всегда была стройной и очень стильной. Короткая стрижка открыла ее лицо, а завершили образ очки в темной оправе. Однако даже это не помешало присутствующим увидеть, что артистка преобразилась. Поклонники уверены, что Вера Валентиновна снова обратилась к профессионалам и исправила неудачную подтяжку лица. Ранее в обществе обсуждали, как изменилось лицо женщины после круговой подтяжки лица, когда ей удалили слишком много тканей.

Тогда эксперты сравнивали снимки Алентовой и отмечали, что у нее возникло перенатяжение кожи, из-за чего природные черты и мимика исказились. Более того, после коррекции век глаза стали асимметричными: один был раскрыт шире, верхнее веко с трудом опускалось, а другой, наоборот, сузился и его наружный край как будто переместился к виску. Однако теперь артистка выглядит помолодевшей, так как оплошность пластических хирургов успешно была устранена, об этом пишет EG.ru.

Добавим, что в последнее время Вера Валентиновна много сил тратила на репетиции нового спектакля «Ложные признания», где будет играть с Викторией Исаковой и Таисией Вилковой. К тому же много хлопот актрисе принес юбилей ее мужа, который состоялся 17 сентября. Меньшову исполнилось 80 лет. Похоже, что именно к этой дате Алентова и преобразилась, чтобы выглядеть неотразимо для своего возлюбленного.

А какие фильмы с Алентовой вы любите пересматривать?