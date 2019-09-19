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У экс-участницы «Дома-2» Саши Артемовой начались роды

Рядом с молодой женой находится ее супруг Евгений Кузин.

У экс-участницы «Дома-2» Саши Артемовой начались роды
Саша Артемова/Фото: https://www.instagram.com/p/B2lH8gMBSW8/

Поклонники семьи Кузина и Артемовой могут радоваться – в ближайшие сутки на свет появится ребенок Александры и Евгения. О госпитализации жены сам Евгений рассказал на личной странице в Instagram. Он отметил, что схватки у Саши начались уже в больнице. На вопросы о том, будут ли вызывать роды искусственно, сама Артемова говорила, что является противником подобной процедуры, ведь для нее непринципиально, когда ребенок появится на свет – главное, чтобы он был здоровым.

Несколько часов назад, 19 сентября, Кузин объявил, что Артемова находится в предродовой палате. Сам он ожидает появления наследника или наследницы (пара до сих пор не знает, кто у них появится) рядом. В сторис Евгений рассказал, что намерен присутствовать на родах и держать жену за руку.

«Мы находимся в отличном настроении. Все идет очень хорошо. Меня уже переодели. С каждой минутой мы становимся все ближе к драгоценному событию. Появляется какой-то мандраж. Пожелайте нам удачи, она нужна нам сейчас», — обратился Евгений к аудитории.

Незадолго до начала процесса Саша Артемова спрашивала у подписчиков совета по поводу имени малыша. Фолловеры же отмечали, что если у экс-участницы телепроекта появится мальчик, то ему бы подошли русские имена – Дмитрий, Алексей и Иван. Некоторые предлагали более экзотичные варианты – Теймур, Адам, Тамир, Герман и Эмиль.

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Дом-2Евгений КузинребенокРодыСаша Артемова
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У экс-участницы «Дома-2» Саши Артемовой начались роды
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