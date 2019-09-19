Сестра Фриске стала еще больше похожа на знаменитую родственницу

Наталья очень напоминает певицу, которая ушла из жизни четыре года назад.

Сестра певицы Жанны Фриске, которая скончалась летом 2015 года, Наталья, в Instagram выложила снимок из фотосессии. На фотографии девушка в красивом платье. Пользователи отметили, что она в нем похожа на принцессу. Кроме того, все обратили внимание, что Наталья Фриске с годами становится очень сильно похожа на свою знаменитую сестру.

«Мне так нравится эта фотосессия. Спасибо девочкам за красоту», — заявила девушка.

Отметим, что Наталья Фриске значительно моложе своей сестры, которая так рано ушла из жизни. Сейчас ей 33 года. Кстати, девушка пробовала свои силы в группе «Блестящие», но в итоге пошла по другому жизненному пути. Наталья Фриске — мастер по коррекции бровей.

Не так давно девушка рассказывала, что не проходит ни дня, чтобы она не вспоминала свою известную сестру. Наталья Фриске безумно любила Жанну. Она до сих пор не может смириться с ее ранним уходом из жизни. Кроме того, девушку возмущает, что телеведущий Дмитрий Шепелев, отец ребенка Жанны Фриске, не дает родственникам видеться с шестилетним Платоном.