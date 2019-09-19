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61-летний Болдуин объявил, что его жена беременна в пятый раз

35-летняя Хилария показала в своем блоге уже заметно округлившийся живот.

61-летний Болдуин объявил, что его жена беременна в пятый раз
Алек Болдуин/globallookpress.com

61-летний Алек Болдуин рассказал, что станет папой уже в шестой раз. В своем блоге он выложил видео с сердцебиением будущего малыша.

В Instagram он написал, что Господь оказался добр к нему и послал очередного отпрыска.

«У нас появится еще один Болдуин», — шутливо отметился он.

Его супруга Хилария не отстает от мужа в остроумии.

«Когда у вас так много детей, 6 минут беременности равняется 6 месяцам беременности», — написала в Instagram она.

Напомним, что о возможном прибавлении в семействе Болдуин заявлял еще в начале сентября. Однако тогда он почему-то говорил об этом лишь, как о плане. А на прямой вопрос, беременна ли его супруга, она ответил, что нет.

У пары в настоящее время четверо детей: 6-летняя Кармен Габриэла, 4-летний Рафаэль, 2-летний Леонардо и полуторагодовалый Ромео.

23-летнюю дочь Айрленд Алеку Болдуину подарила его бывшая жена актриса Ким Бейсингер.

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61-летний Болдуин объявил, что его жена беременна в пятый раз
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