61-летний Болдуин объявил, что его жена беременна в пятый раз

61-летний Алек Болдуин рассказал, что станет папой уже в шестой раз. В своем блоге он выложил видео с сердцебиением будущего малыша.
В Instagram он написал, что Господь оказался добр к нему и послал очередного отпрыска.
«У нас появится еще один Болдуин», — шутливо отметился он.
Его супруга Хилария не отстает от мужа в остроумии.
«Когда у вас так много детей, 6 минут беременности равняется 6 месяцам беременности», — написала в Instagram она.
Напомним, что о возможном прибавлении в семействе Болдуин заявлял еще в начале сентября. Однако тогда он почему-то говорил об этом лишь, как о плане. А на прямой вопрос, беременна ли его супруга, она ответил, что нет.
У пары в настоящее время четверо детей: 6-летняя Кармен Габриэла, 4-летний Рафаэль, 2-летний Леонардо и полуторагодовалый Ромео.
23-летнюю дочь Айрленд Алеку Болдуину подарила его бывшая жена актриса Ким Бейсингер.