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Многодетная внучка Олега Стриженова крестила дочь

Малышка Мия родилась четыре месяца назад.

Многодетная внучка Олега Стриженова крестила дочь
Александра Стриженова оставила малышку себе. Фото: instagram.com/strizhenova_alexandra/

Внучка известного актера Олега Стриженова — 32-летняя Александра Холошина — покрестила дочь, рожденную ею в качестве суррогатной матери. Как уже сообщалось, женщина зарабатывает себе на жизнь, вынашивая детей для других родителей. 18 апреля она так же родила ребенка для некой пары из Санкт-Петербурга, но в итоге, как сообщает StarHit, решила оставить малышку себе и назвала Мией. На днях она крестила девочку в православном храме, о чем рассказала в Instagram.

«Нет слов, чтобы описать мою любовь к тебе. Ты такая девочка-девочка, до невозможности красивая и светлая», — пишет Александра о своей малышке в социальной сети.

Напомним, что сама Александра является многодетной матерью. Двоих детей она родила в первом браке, третьего — во втором, затем выносила двойню, как суррогатная мама, но родители отказались от малышей, и она оставила их в Дом ребенка. Позже она родила еще одного сына. Один из детей Холошиной живет с тяжелым диагнозом, для лечения ему нужны дорогостоящие препараты, поэтому женщина продолжает зарабатывать деньги суррогатным материнством. Помимо этого, она заведует благотворительным фондом «Добро-мамы», который помогает другим больным детям.

Одобряете ли вы суррогатное материнство ради заработка?

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Александра СтриженоваОлег Стриженовсуррогатная матьсуррогатное материнство
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Многодетная внучка Олега Стриженова крестила дочь
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