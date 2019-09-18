Мария Шарапова назвала США своим домом

Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку. Такое заявление спортсменка сделала в интервью иностранному журналу Condе Nast Traveller.

«Я переехала в Штаты из-за тенниса и довольно быстро приняла тамошний образ жизни. Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские», — цитирует Марию «Газета.ru».

Гражданство теннисистка менять не собирается, так как чувствует нерушимую связь со своей родиной, и вдобавок многие ее родственники живут в России. Звезда спорта отметила, что русское детство закалило ее характер и сделало той сильной личностью, какой она является сегодня. В частности, 32-летняя женщина вспомнила, как ездила за продуктами на разные рынки, а потом везла их домой на автобусе и поднимала на этаж без лифта. В США, как только она приехала в эту страну, ее удивили супермаркеты с их лифтами и тележками — ничего никуда тащить не нужно было.

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Напомним, Шарапова родилась в Сибири в 1987 году. В 4 года ее семья переехала в Сочи, где девочка начала заниматься теннисом. В середине девяностых отец увез юную спортсменку в Америку, где она продолжила свои тренировки.

Не обидно вам слышать такие заявления от российской спортсменки?