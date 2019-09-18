Бадоева призналась, что ее дочь учится в бесплатной школе в Италии

Экс-ведущая «Орла и решки» раз в год платит только за школьный автобус.

Телеведущая Жанна Бадоева несколько лет назад переехала с семьей в Италию. За это время она успела изучить все особенности местной жизни. Немало телеведущая знает и о системе образования в этой стране, так как ее дочь Лолита учится там в школе.

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По словам ведущей программы «Жизнь других», учреждения на Аппенинах делятся на несколько категорий. На каждом этапе ребенок может посещать как государственную, так и частную школу.

«Сначала она (Лолита) училась в младшей частной католической школе, а сейчас ходит в среднюю государственную», — цитирует Бадоеву «Комсомольская Правда».

За само обучение семья девочки не платит. Лишь раз в год приходится оплачивать школьный автобус, который забирает из дома, а затем привозит дочь Жанны с занятий. Такая услуга оценивается в три сотни евро.

«Цены на частные школы — от 200 до 1200 евро в месяц. В Италии непринято, чтоб дети вип-персон посещали исключительно частные школы», — добавила телеведущая.

Говоря об образовании дочери, Жанна отметила, что уже на следующем этапе, когда ее наследница перейдет в старшую школу, то, вероятно, будет учиться в частном учебном заведении с определенным профилем.

Напомним, у телеведущей также есть сын от первого брака – Борис Кураченко. Лолиту она родила от второго мужа – режиссера Алана Бадоева. В 2014-м Жанна вышла замуж в третий раз, ее избранником стал бизнесмен Василий Мельничин, который также живет и работает в Италии.