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Пасынок Джигарханяна рассказал о его воссоединении с Татьяной Власовой

К известному режиссеру вернулась его вторая жена.

Пасынок Джигарханяна рассказал о его воссоединении с Татьяной Власовой
Армен Джигарханян снова обрел счастье. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

18 сентября на Первом канале вышел очередной выпуск «Пусть говорят», в котором появились новые подробности личной жизни известного режиссера Армена Джигарханяна. А в ней, похоже, наступила светлая полоса: к артисту вернулась его вторая жена Татьяна Власова. После скандальных историй с Цимбалюк-Романовской актер счастливо живет с женщиной, которой расстался в 2015 году из-за ее переезда в Америку.

Подробности в студии рассказал пасынок Джигарханяна Степан — сын Власовой, живущий в США. Он поведал, что сейчас у родителей всё хорошо, Армен Борисович чувствует себя бодро, гуляет по улице, прежняя семья счастливо воссоединилась. Он же показал кадры, на которых супруги снова вместе — дома у режиссера.

Армен Джигарханян
Армен Джигарханян и Татьяна Власова снова вместе. Фото: стоп-кадр из передачи «Пусть говорят», Первый канал.

«То, что цементировалось 50 лет, невозможно разрушить за два года», — отметил 53-летний мужчина.

Напомним, после выписки из больницы 83-летний Армен Джигарханян не может посещать свой театр, но остальном ведет нормальный образ жизни, о Цимбалюк-Романовской предпочитает не вспоминать. Она же, в свою очередь, не одобряет вторую жену режиссера, указывает, что Татьяна Власова долгое время «паразитировала» на известном театрально деятеле.

А вы рады за Армена Борисовича?

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Армен Джигарханянвоссоединение парыСтепан ДжигарханянТатьяна Власова
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Пасынок Джигарханяна рассказал о его воссоединении с Татьяной Власовой
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