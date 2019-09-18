Пасынок Джигарханяна рассказал о его воссоединении с Татьяной Власовой

18 сентября на Первом канале вышел очередной выпуск «Пусть говорят», в котором появились новые подробности личной жизни известного режиссера Армена Джигарханяна. А в ней, похоже, наступила светлая полоса: к артисту вернулась его вторая жена Татьяна Власова. После скандальных историй с Цимбалюк-Романовской актер счастливо живет с женщиной, которой расстался в 2015 году из-за ее переезда в Америку.

Подробности в студии рассказал пасынок Джигарханяна Степан — сын Власовой, живущий в США. Он поведал, что сейчас у родителей всё хорошо, Армен Борисович чувствует себя бодро, гуляет по улице, прежняя семья счастливо воссоединилась. Он же показал кадры, на которых супруги снова вместе — дома у режиссера.

«То, что цементировалось 50 лет, невозможно разрушить за два года», — отметил 53-летний мужчина.

Напомним, после выписки из больницы 83-летний Армен Джигарханян не может посещать свой театр, но остальном ведет нормальный образ жизни, о Цимбалюк-Романовской предпочитает не вспоминать. Она же, в свою очередь, не одобряет вторую жену режиссера, указывает, что Татьяна Власова долгое время «паразитировала» на известном театрально деятеле.

А вы рады за Армена Борисовича?