ЗВЕЗДЫ

Экстрасенс призвала не беспокоиться за состояние здоровья Гафта

Ясновидящая Наталья Копнева дала свою оценку состоянию актера.

Экстрасенс призвала не беспокоиться за состояние здоровья Гафта
Валентин Гафт Фото:globallookpress.com

Минувшим летом актер Валентин Гафт перенес инсульт. С того момента в Сети ходит множество слухов о его состоянии. О самочувствии супруга Ольги Остроумовой порталу Teleprogramma.pro рассказал Никас Сафронов. По словам художника, Гафт находится на лечении в реабилитационном центре и постепенно идет на поправку.

О том, что переживать за здоровье звезды фильма «Гараж» не стоит, заявляет и экстрасенс Наталья Копнева. Она отмечает, что состояние артиста можно назвать стабильным.

«Извне на него нет никаких магических воздействий. Все мы можем в данный момент быть за него достаточно спокойными», — отметила Копнева.

Наталья характеризует актера, как достойного человека, поэтому «карма и расплата за собственные ошибки, ему не грозит». Однако некоторые эмоциональные проблемы у Гафта она все же отметила.

«Человек не может в полной мере восхищаться жизнью. Это и неудивительно на фоне последних событий. Ему нужно абстрагироваться и постараться стереть из памяти некоторые моменты», — цитирует Копневу портал WomanHit.

Валентин Гафт сейчас. Фото
Валентин Гафт Фото: globallookpress.com

Но Наталья заверила, что волноваться на этот счет не стоит. Бесконечная сила воли и энергия помогут актеру справиться с эмоциональным дисбалансом. Экстрасенс даже заявила, что Валентин Иосифович обладает особым даром.

«У него есть способности к ясновидению», — утверждает Копнева.

Напомним, новость о том, что Гафт перенес инсульт, обеспокоила многих его коллег и поклонников. Из-за состояния здоровья пришлось даже отметить концерт, который планировали провести в честь дня рождения артиста. В начале сентября Валентину Иосифовичу исполнилось 84 года.

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Валентин ГафтНикас Сафроновсостояние Валентина ГафтаЭкстрасенс
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Экстрасенс призвала не беспокоиться за состояние здоровья Гафта
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