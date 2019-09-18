Сергея Лазарева обвинили в плагиате маски для Instagram

По мнению пользователей Сети он украл идею у певицы ТО-МА.

Пользователи Сети упрекнули Сергея Лазарева в краже идеи у своей коллеги по цеху – певицы ТО-МА. Певец позаимствовал не музыку или слова, а Instagram-маску. Изначально ТО-МА появилась в повязке с каплями дождя, а вскоре аналогичная маска была уже у Сергея Лазарева.

Поклонники певицы тут же указали на сходство и отметили, что подобные поступки не добавляют рейтинга и народной любви, пишет сайт Dni.ru.

Стоит добавить, что маски вот уже несколько месяцев популярны в Stories, их используют многие знаменитости и блогеры.

Пока Сергей Лазарев не ответил на критику недоброжелателей, да и назвать подобное плагиатом можно с очень большой натяжкой, сообщает Пятый канал.