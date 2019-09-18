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Ковальчук показала подтянутую фигуру в купальнике с принтом

Певица наслаждается теплой погодой в Италии.

Ковальчук показала подтянутую фигуру в купальнике с принтом
Юлия Ковальчук. фото: globallookpress.com

Юлия Ковальчук в свои 36 лет выглядит также, как и в юности. Певица ухаживает за кожей, чтобы избежать появления морщинок, правильно питается и занимается спортом, чтобы оставаться в форме. Все ее заботы связана с подрастающей дочкой Амелией. Крохе скоро исполнится два года. Пока родители не нагружают наследницу изучением нескольких языков. Более того, артистка задумалась над тем, чтобы снова стать мамой.

Обычно Юлия проводит время с семьей в своем доме в Испании, но недавно она отправилась отдыхать в италию.  Похоже, что с летом она прощаться не хочет. На днях певица опубликовала снимок, на котором запечатлена в бледно-голубом купальнике с принтом в виде гепарда. В кадре она позирует стоя на носочках в шляпе и солнцезащитных очках. Наряд подчеркнул ее подтянутую фигуру.

«По версии моих подруг — это фотография огонь», — похвасталась девушка.

Поклонники подтвердили, что Ковальчук прекрасно выглядит на снимке и находится в потрясающей форме. «Так и есть, красивая поза, красивое фото, красивая Юля», «Стройняшка», «Я не ваша подруга, но, скажу вам честно — вы в любом купальнике огонь», «Всем бы такую фигуру», «Виден каждодневные труд над собой!», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Юлия вовсе не мучает себя диетами. Ранее она признавалась, что обожает поесть вкусно и красиво. Во время беременности, по ее словам, она и вовсе могла сделать такие шедевры, на которые можно было любоваться. Певица является настоящим гурманом, но при этом умудряется держать себя в форме.

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Ковальчук показала подтянутую фигуру в купальнике с принтом
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