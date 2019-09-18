Ковальчук показала подтянутую фигуру в купальнике с принтом

Юлия Ковальчук в свои 36 лет выглядит также, как и в юности. Певица ухаживает за кожей, чтобы избежать появления морщинок, правильно питается и занимается спортом, чтобы оставаться в форме. Все ее заботы связана с подрастающей дочкой Амелией. Крохе скоро исполнится два года. Пока родители не нагружают наследницу изучением нескольких языков. Более того, артистка задумалась над тем, чтобы снова стать мамой.

больше по теме Ковальчук показала, с чем актуально сочетать рваные джинсы Певица выбрала стильный образ для отдыха за городом.

Обычно Юлия проводит время с семьей в своем доме в Испании, но недавно она отправилась отдыхать в италию. Похоже, что с летом она прощаться не хочет. На днях певица опубликовала снимок, на котором запечатлена в бледно-голубом купальнике с принтом в виде гепарда. В кадре она позирует стоя на носочках в шляпе и солнцезащитных очках. Наряд подчеркнул ее подтянутую фигуру.

«По версии моих подруг — это фотография огонь», — похвасталась девушка.

Поклонники подтвердили, что Ковальчук прекрасно выглядит на снимке и находится в потрясающей форме. «Так и есть, красивая поза, красивое фото, красивая Юля», «Стройняшка», «Я не ваша подруга, но, скажу вам честно — вы в любом купальнике огонь», «Всем бы такую фигуру», «Виден каждодневные труд над собой!», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Юлия вовсе не мучает себя диетами. Ранее она признавалась, что обожает поесть вкусно и красиво. Во время беременности, по ее словам, она и вовсе могла сделать такие шедевры, на которые можно было любоваться. Певица является настоящим гурманом, но при этом умудряется держать себя в форме.

А вам нравится фигура знаменитости?