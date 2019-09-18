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Символический жест: Нелли Кобзон посадила дерево в память о муже

Вдова Иосифа Кобзона с семьей появилась в Сочи на фестивале «Бархатный сезон».

Символический жест: Нелли Кобзон посадила дерево в память о муже
Нелли Кобзон посадила оливковое дерево в память о муже ФОТО: кадр из программы "Душевный разговор"

Вдова Иосифа Кобзона появилась в Сочи в гранд-отеле «Жемчужина». В курортном городе у Нелли Кобзон много дел, она вместе с дочерью Натальей и внучкой Мишель присутствует на фестивале. Но основной миссией, которое было запланировано у Нелли Михайловны в городе — была посадка дерева в память об Иосифе Давидовиче.

В первую годовщину смерти народного артиста его семья прибыла в «Жемчужину», чтобы посадить оливу. Место выбрано не случайно – на открытии этой гостиницы в 1973 году пел артист, а потом приезжал сюда почти ежегодно.

Предпочтение оливе тоже было продуманным — данное дерево в античной, иудейской, христианской и исламской традициях, символ чистоты, целомудрия и бессмертия.

Многие присутствующие отметили, что вдова артиста выглядит отлично. Несмотря на почтенный возраст, а в следующем году Нелли Михайловне исполнится 70 лет, она может составить конкуренцию своей внучке.

Все три представительницы семьи Кобзон появились в длинных платьях. Для завершения образа вдова артиста выбрала повязку на голову, а все личные вещи сложила в удобную расписную сумку, сообщает портал dni.ru.

Это первый визит Нелли Михайловны в Сочи с момента смерти супруга. Она призналась, что очень сложно совладать с воспоминаниями и даже всплакнула, пишет сайт Актуальные новости.

«Тут все помнит о нем, — отметила Нелли Кобзон, — ведь мы ездили сюда около 30 лет».

Нелли и Иосиф Кобзон прожили в браке с 1971 -го по 2018-й годы. Они воспитали двоих детей и теперь бабушка помогает семерым внукам.

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Символический жест: Нелли Кобзон посадила дерево в память о муже
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