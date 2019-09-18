«Балерун» Майоров: телеведущий иронично показал танцевальные движения

Телеведущий Сергей Майоров попал в объектив видеокамеры в необычном юмористическом амплуа.
Действие происходило в фойе Московского цирка Никулина, где собиралась публика на вечер, посвященный его юбилею. В тот момент, когда у балерины Анастасии Волочковой тележурналисты брали интервью, на заднем плане появился Майоров и стал изображать балетные движения.
«Когда тоже решил попасть в телек и стать немного ближе к искусству», — подписал этот кадр владелец странички anshlak в Instagram, где размещен ролик.
«Это шедевр, «Это его звездный час», «Его движения грациознее, чем у примы», — написали комментаторы.
Шутка явно пришлась по вкусу пользователям Сети.
А как вы расцениваете эту шутку?