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«Балерун» Майоров: телеведущий иронично показал танцевальные движения

Случай произошел на юбилее Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

«Балерун» Майоров: телеведущий иронично показал танцевальные движения
Анастасия Волочкова/globallookpress.com

Телеведущий Сергей Майоров попал в объектив видеокамеры в необычном юмористическом амплуа.

Действие происходило в фойе Московского цирка Никулина, где собиралась публика на вечер, посвященный его юбилею. В тот момент, когда у балерины Анастасии Волочковой тележурналисты брали интервью, на заднем плане появился Майоров и стал изображать балетные движения.

«Когда тоже решил попасть в телек и стать немного ближе к искусству», — подписал этот кадр владелец странички anshlak в Instagram, где размещен ролик.

Волочкова и Майоров. Фото
Волочкова и Майоров. Скриншот видео https://www.instagram.com/anshlak/

«Это шедевр, «Это его звездный час», «Его движения грациознее, чем у примы», — написали комментаторы.

Шутка явно пришлась по вкусу пользователям Сети.

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«Балерун» Майоров: телеведущий иронично показал танцевальные движения
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