«Балерун» Майоров: телеведущий иронично показал танцевальные движения

Случай произошел на юбилее Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

Телеведущий Сергей Майоров попал в объектив видеокамеры в необычном юмористическом амплуа.

больше по теме Поцелуй с укротителем: Волочкова попала с Запашным в объективы фотокамер Снимок был сделан на праздничном шоу московского цирка.

Действие происходило в фойе Московского цирка Никулина, где собиралась публика на вечер, посвященный его юбилею. В тот момент, когда у балерины Анастасии Волочковой тележурналисты брали интервью, на заднем плане появился Майоров и стал изображать балетные движения.

«Когда тоже решил попасть в телек и стать немного ближе к искусству», — подписал этот кадр владелец странички anshlak в Instagram, где размещен ролик.

«Это шедевр, «Это его звездный час», «Его движения грациознее, чем у примы», — написали комментаторы.

Шутка явно пришлась по вкусу пользователям Сети.

А как вы расцениваете эту шутку?