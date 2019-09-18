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Алексей Воробьев подсказал, как найти влюбленного в вас человека

Стоит присмотреться к тем, кто обожает вас фотографировать.

Алексей Воробьев подсказал, как найти влюбленного в вас человека
Алексей Воробьев дал полезный совет по поиску любимого: globallookpress.com

Гроза женских сердец, актер и певец Алексей Воробьев дал подписчикам дельный совет о том, как найти свою любовь. Артист посоветовал приглядеться, кто из вашего окружения любит вас фотографировать. Если такой человек найдется, его нельзя отпускать

«Скорее всего, он вас чертовски сильно любит», — резюмировал звезда сцены, спросив у своих поклонников, есть ли у них подобный человек.

При этом он выложил в Instagram снимки себя-любимого с голым торсом и гитарой в руках. Фотографии сделаны как будто исподтишка, намекая, что у Воробьева есть тот, кто очень любит его снимать.

Отвечая на вопрос певца, многие подписчицы написали в комментариях, что у них есть тот самый человек — это они сами. В эпоху селфи такое, к сожалению, неудивительно.

А у вас есть человек, который очень любит вас фотографировать?

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Алексей Воробьев подсказал, как найти влюбленного в вас человека
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