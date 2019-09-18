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Внучка Машкова исполнила энергичный танец в честь прабабушки

Стефания регулярно радует пользователей Сети музыкальными роликами.

Внучка Машкова исполнила энергичный танец в честь прабабушки
Мария Машкова/instagram.com/masha_mashkova_official/

Яркий харизматик Стефания Машкова продолжает покорять интернет-пространство.  Кстати, чтобы стать популярной ей вовсе не обязательно было быть внучкой знаменитого актера Владимира Машкова и дочерью популярной актрисы Марии (с такой же фамилией). Она сама по себе прекрасна.

Смотрите сами, вот такой ролик выложила в Сеть ее мать. Танец 9-летняя девочка посвятила своей прабабушке Валентине Прокопьевне из Новосибирска, педагогу этики и эстетики.

Известно, что Мария Машкова до 7 лет воспитывалась именно бабушкой. Поэтому актриса долгое время жила в столице Сибири. Однако позже она все-таки перебралась к матери в Москву, которая на тот момент уже разошлась с Владимиром Машковым и вышла замуж второй раз.

Мария говорила, что бабушкины уроки этики и эстетики навсегда останутся в ее воспитании неизгладимым следом.

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Внучка Машкова исполнила энергичный танец в честь прабабушки
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