Внучка Машкова исполнила энергичный танец в честь прабабушки

Яркий харизматик Стефания Машкова продолжает покорять интернет-пространство. Кстати, чтобы стать популярной ей вовсе не обязательно было быть внучкой знаменитого актера Владимира Машкова и дочерью популярной актрисы Марии (с такой же фамилией). Она сама по себе прекрасна.

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Смотрите сами, вот такой ролик выложила в Сеть ее мать. Танец 9-летняя девочка посвятила своей прабабушке Валентине Прокопьевне из Новосибирска, педагогу этики и эстетики.

Известно, что Мария Машкова до 7 лет воспитывалась именно бабушкой. Поэтому актриса долгое время жила в столице Сибири. Однако позже она все-таки перебралась к матери в Москву, которая на тот момент уже разошлась с Владимиром Машковым и вышла замуж второй раз.

Мария говорила, что бабушкины уроки этики и эстетики навсегда останутся в ее воспитании неизгладимым следом.