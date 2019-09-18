Хорошие садики и медицина: Юдашкина рассказала о жизни в Гонконге

Дочь Валентина Юдашкина в конце лета покинула Москву. Она сообщила, что переезжает жить в Китай на длительное время. Теперь Галина Юдашкина публикует фото с красивыми видами и гуляет по улицам Гонконга с подросшими детьми. Ее старшему сына Антолию три года, а младшему Аркадию только годик. За месяц проживания в чужой стране девушка успела там освоиться и даже выявить плюсы и минусы.

В соцсети Галина решила поведать поклонникам о своих наблюдения и ответить на их вопросы. Ранее она уже призналась, что перестала делать макияж, чтобы кожа отдыхала. По ее словам, китайцы редко пользуются косметикой, поэтому на улице редко можно увидеть кого-то при «полном параде». Дочь Юдашкина сразу призналась, что ей сделали выгодное предложение по работе, поэтому она и переехала в другую страну. Теперь она живет в высотке на 59 этаже.

Галина отметила, что ей там нравится, но она скучает по родным и дому. Девушка отметила, что в Китае много детских садов. «Очень хорошие, английские, американские, китайские. На вкус и цвет, и на финансовое положение», — заявила она. Дочь Юдашкина не стала скрывать, что не знает китайский язык, так как в Гонконге все говорят по-английски, но планирует выучить. Более того, у ее старшего сына в детском саду китайский — обязательный урок. Также Галина отметила, что ее младший наследник уже понимает два языка и пытается говорить.

Оценила девушка и медицину. Она заверила, что она на хорошем уровне, как в частных, так и в государственных клиниках. «Мы уже перебывали во многих больницах, врачи везде грамотные, были и в обычно городской, когда сломали руку, были и в частной. Уровень везде хороший», — пояснила дочь кутюрье. Но нашла она и некоторые минусы. По ее мнению, китайцы помешаны на еде и магазинах, в вот культурных программ там меньше, чем в России.

А вы бы хотели жить в другой стране?