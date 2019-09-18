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Сябитова дала совет женщинам, пережившим расставание

По ее мнению, девушкам в таком положении лучше отпустить ситуацию.

Сябитова дала совет женщинам, пережившим расставание
Роза Сябитова Фото:globallookpress.com

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова часто в блоге дает советы женщинам, которые пытаются наладить личную жизнь. Недавно к ней обратилась девушка, пережившая непростое расставание с мужчиной. После четырех лет совместной жизни ее избранник решил уйти к другой. Но через некоторое время нерешительный молодой человек попытался все вернуть.

«Потом опять появился, опять плакал, ночевал под дверью, искал меня у друзей, хотя жил уже с той женщиной, к которой ушел. Я не могу простить его предательства», — пересказывает историю героини Сябитова.

Описывая свою ситуацию, девушка не раз спрашивала у Розы: «Почему же все-таки ушел?». По мнению Сябитовой, подобный вопрос лучше выбросить из головы.

«Я бы рекомендовала перестать задаваться вопросом, — Почему ушёл? А жить дальше, и помнить, что после расставания тоже можно и нужно быть счастливой», — добавила телеведущая.

Напомним, ранее Сябитова в блоге дала совет женщинам, у которых появились чувства к молодым мужчинам.

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Сябитова дала совет женщинам, пережившим расставание
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