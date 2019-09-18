Семенович решила похудеть с помощью сока

До этого певица позволила себе нарушение правильного питания.

Анна Семенович обычно старается придерживаться правильного питания. Ее традиционный рацион состоит из морепродуктов, овощей, фруктов и каш. Но недавно она не выдержала – съела одновременно и пиццу, и гамбургер.

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Своей маленькой дамской бедой Семенович поделилась с подписчиками в Instagram. Выход из ситуации она нашла нестандартный – посидеть один день исключительно на соках, отказавшись от еды.

Раннее певица похудела на 15 кг, устраивая три раза в неделю разгрузочные дни. Правда, не такие радикальные. Вместо обычного питания она ела одни креветки и яблоки.

Кроме того, Семенович неоднократно подчеркивала, что без спорта основательно сбросить вес невозможно. Бывшая фигуристка уверенна, что лучшие результаты достигаются только трудом.