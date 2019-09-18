Шварценеггер поздравил с 26-летием своего старшего сына

Актер опубликовал несколько детских фото Патрика и признался, что любит его.

72-летний Арнольд Шварценеггер 18 сентября поздравил с днем рождения своего сына Патрика. Одному из отпрысков знаменитого актера в этот день исполнилось 26 лет.

«С днем рождения, Патрик! Было очень приятно наблюдать, как на протяжении этих 26 лет ты растешь как актер, бизнесмен и человек. Ты шустрик и мне нравится наблюдать за твоей суетой, я надеюсь, что у тебя будет фантастический день. Я тебя люблю», — написал гордый отец.

Патрик Шварценеггер – третий из четырех детей, которых подарила бывшему губернатору Калифорнии его супруга Мария Шрайвер. У Патрика есть две старшие сестры – Кэтрин и Кристина, и младший брат Кристофер. Его сводного брата Джозефа родила более 10 лет назад их домработница Милдред Патрисия Баена, с которой имел интрижку глава семейства. В 2011 году, когда правда открылась, Арнольд и Мария Шрайвер развелись после 25 лет брака.

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Несмотря на свой солидный возраст, Шварценеггер ведет активный образ жизни и продолжает сниматься в кино. С 31 октября российские зрители смогут увидеть на экранах кинотеатров нашей страны фильм «Терминатор: Тёмные судьбы», в котором он сыграл всё того же робота, роль которого «прилипла» к актеру еще в 1984 году.