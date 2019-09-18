«Гаррюня и Лизок»: Орбакайте поздравила сестру и брата с шестилетием

Как известно, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых родила суррогатная мать. У малышей появилась своя армия поклонников, так как они растут очень озорными и артистичными. 18 сентября им исполнилось по шесть лет. Родители украсили дом разноцветными шариками, а Примадонна сыграла на рояле мелодичную мелодию. Позже дети съездили с няней в магазин и купили цветы для своей мамы.

больше по теме Лиза и Гарри Галкины подарили Пугачевой цветы в свой день рождения Дети поблагодарили свою маму за то, что она подарила им жизнь.

Галкин признался, что был вынужден уехать на работу, а вот его жена и именинники остались дома у моря. Малышей поздравили родные и близкие, а Филипп Киркоров посвятил им пост в соцсети. Не могла в этот день ни поздравить брата и сестру Кристина Орбакайте. Она опубликовала новый снимок, на котом Лиза запечатлена в платье цвета фуксия, а Гарри в шортах и футболке. Они позировали с шариками.

«Ура! С днём рождения, наши весёлые, добрые, красивые, умненькие Гаррюня и Лизок. Расскрашивайте этот мир самыми яркими красками», — написала певица.

Поклонники восхитились снимком и присоединились к поздравлениям. «Такие большие уже», «Какие красивые», «Сладкие котята, с днём рождения», «Какая вы хорошая мама и сестра», «Такие прикольные! Обожаю их», — прокомментировали пост подписчики. Скорее всего, вечером Пугачева организует вечеринку для именинников. Но возможно, что праздник они перенесут, так как сейчас звездная семья находит не в Москве.

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