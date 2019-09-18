Ирина Безрукова поделилась одним из рецептов красоты

Звезда российского кино поделилась со своими поклонниками секретами своей диеты. По ее словам, именно она помогает ей поддерживать себя в прекрасной форме. О нюансах питания бывшая супруга Сергея Безрукова рассказала на своей странице в Instagram.

Ирина отметила, что подписчики почти каждый день спрашивают ее о секрете красоты. Актриса поблагодарила читателей блога за комплимент и постаралась ответить на их вопрос. Она заявила, что на самом деле никакого секрета нет, а самое главное — сбалансированное питание.

Безрукова подчеркнула, что каждый день принимает нутрицевтики, например Омега-3. Она уверена, что без этого вещества невозможно иметь красивые волосы и кожу. Также она принимает антиоксидант, который замедляет процесс старения и повышает работоспособность актрисы.