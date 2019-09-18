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Ирина Безрукова поделилась одним из рецептов красоты

Актриса рассказала подписчикам своего блога о сбалансированном питании.

Ирина Безрукова поделилась одним из рецептов красоты
Ирина Безрукова. Борис Кудрявов/ЭГ

Звезда российского кино поделилась со своими поклонниками секретами своей диеты. По ее словам, именно она помогает ей поддерживать себя в прекрасной форме. О нюансах питания бывшая супруга Сергея Безрукова рассказала на своей странице в Instagram. 

Ирина отметила, что подписчики почти каждый день спрашивают ее о секрете красоты. Актриса поблагодарила читателей блога за комплимент и постаралась ответить на их вопрос. Она заявила, что на самом деле никакого секрета нет, а самое главное — сбалансированное питание. 

Безрукова подчеркнула, что каждый день принимает нутрицевтики, например Омега-3. Она уверена, что без этого вещества невозможно иметь красивые волосы и кожу. Также она принимает антиоксидант, который замедляет процесс старения и повышает работоспособность актрисы. 

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бьюти-секретыдиета звездИрина Безруковакрасота и здоровьеСекрет красоты
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Ирина Безрукова поделилась одним из рецептов красоты
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