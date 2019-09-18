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Британские секреты: стало известно имя возможной крестной Арчи

Королевский обозреватель и биограф Кэти Николь поделилась своим предположением.

Британские секреты: стало известно имя возможной крестной Арчи
Стало известно, кто стал крестной-матерью маленького Арчи ФОТО: Global Look Press

Меган Маркл и принц Гарри стараются оградить своего наследника от внимания прессы и поклонников королевской семьи. Даже вокруг крещения, которое прошло в июле, пара сохраняет интригу до сих пор. Кто выступал в роли крестных родителей не ясно.

Мать и отец маленького Арчи Сассекского оберегают эту информацию, но королевский обозреватель и биограф Кэти Николь частично приоткрыла завесу тайны. У малыша несколько крестных матерей, и, скорее всего, одной из них стала Изабель Мэй, сообщает сайт Dni.ru.

Кстати, во время презентации новой капсульной коллекции Меган Маркл, Изабель Мэй тоже присутствовала.

«Она крестная Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора. Многие говорили об этом, но очень тихо», — рассказала Николь Entertainment Tonigh.

Выбор не случаен – герцогиня с Мэй давно состоят в дружеских отношениях.

Ранее имя Мэй уже называли, когда речь шла о крестной матери Арчи, но это было на уровне домыслов и информации от инсайдеров.

40-летняя Иззи Мэй вполне известна в сфере шоу-бизнеса, она сотрудничала с Дэвидом Бекхэмом, помогала ему с пиаром, занималась развитием связей с общественностью модного дома Burberry.

Также Мэй присутствовала на свадьбе в Виндзорском замке, когда Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, сообщает сайт Радио «КП».

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Британские секреты: стало известно имя возможной крестной Арчи
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