Стала известна дата свадьбы звезды «Холостяка»

Звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина продолжит череду звездных осенних свадеб. Напомним, 13 сентября поженились Ксения Собчак и Константин Богомолов, 17 сентября отметили бракосочетание Федор Бондарчук и Паулина Андреева. И вот – новая дата 4 октября. Именно в этот день Дарья пойдет под венец с топ-менеджером Владимиром Чоповым, сообщает «СтарХит».

Для торжества молодые забронировали шикарную виллу на берегу озера Комо. Считается, что это одно из самых красивых мест в мире. Водоем еще называют «озером миллионеров». В числе владельцев недвижимости в этом месте значатся Мадонна, Джордж Клуни, Сильвестр Сталлоне и семья Версаче.

Список артистов, которые будут выступать на свадьбе тоже звездный. В их числе – Кети Топурия и Дима Билан. Сама невеста тоже планирует усладить слух гостей своим пением. Напомним, Дарья Клюкина решила пойти по стопам Ольги Бузовой и начала карьеру певицы.