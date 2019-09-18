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За руку с любимым: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе

Певица разоткровенничалась с поклонниками в соцсети.

За руку с любимым: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе
Вера Брежнева. фото: globallookpress.com

Вера Брежнева в последнее время не может найти ни одной свободной минуты. Она не только гастролирует с концертами, но и участвует в различных модных проектах. Девушка то выступает в качестве модели, то становится звездой светского мероприятия. При этом она старается делиться важными моментами с поклонниками. Так артистка решила показать, как проходит один ее гастрольный день.

С самого утра Вера начала делиться подробностями. Он призналась, что рано встает, умывается, делает зарядку и завтракает, а также собирает чемодан в поездку. Если есть такая возможность, то ей помогают дочки. По пути на концерт певица ответила на вопросы поклонников. Один из них поинтересовался, как обычно звезда проводит свой выходной. Ответ оказался очевиден. Брежнева опубликовала снимок, на котором держит за руку своего мужа Константина Меладзе, а рядом сними лежит их пес.

фото: instagram.com/ververa/

Поклонники восхитились нежным кадром. Как известно, певица редко делится личными снимками, а не так давно она и вовсе удали все совместные фото с мужем, чтобы не дразнить ими окружающих. Напомним, что Брежнева состоит в браке с композитором уже почти четыре года. Общих детей у них нет, а вот от прошлых отношений у артистки есть взрослая дочь Соня и девятилетняя Сара. У Константина также есть трое детей от первого брака.

Отметим, что этим летом влюбленные отдохнули в Италии. Они смогли несколько дней провести в кругу семьи. К слову, именно в итальянском городке Форте-де-Марми они тайно поженились в 2015 году.

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архивные фото звездВера Брежневазвездные семьиКонстантин Меладзе

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За руку с любимым: Брежнева поделилась нежным фото с Меладзе
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