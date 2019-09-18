Низовская обозначила роль Куликовой в своем разводе с Кудрявцевым

Актриса Серафима Низовская, которая стала известна широкой публике по роли в сериале «Молодежка», в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» объяснила, какую роль в ее разводе с актером Виталием Кудрявцевым, вторым супругом, сыграла популярная актриса Мария Куликова. Дело в том, что именно с этим актером живет сейчас звезда сериала «Склифосовский».

По словам Бориса Корчевникова, ходило много слухов, что Кудрявцев променял Низовскую на Куликову. Сама Серафима отметила, что они расстались в 2011 году, а Куликова в жизни ее второго супруга появилась значительно позже.

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«У меня нормальный контакт с Машей. Я перестала волноваться, когда у Виталия появилась новая жена. Сейчас спокойно отпускаю нашего с ним общего ребенка. Он всегда возвращается из дома Куликовой в хорошем настроении», — заявила актриса.

Как она отметила, они с Кудрявцевым очень разные люди. Их отношения обострялись с каждым месяцем совместного существования. Друг к другу возникли внутренние претензии, и даже совместный ребенок не спас их брак.