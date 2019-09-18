Детали свадьбы Бондарчука: в Сети появилось фото букета невесты

Цветы оказались нежными, как образ самой невесты на праздничном торжестве.

Несмотря на засекреченный статус свадьбы Федора Бондарчука с Паулиной Андреевой, постепенно всплывают все новые и новые подробности. Teleprogramma.pro держит руку на пульсе событий.

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Не так давно в Сети появились кадры с платьями невесты. Их оказалось два. Первое – шикарное от Maison Bohemique. Ценник на их свадебные наряды начинается от 300 тысяч рублей.

Второе платье – в минималистичном стиле. Его Паулина примерила на праздничный банкет.

И вот новая деталь – свадебный букет. Он оказался нежным, как сама невеста. В основе цветочной композиции – розы с еле уловимым желтым и розовым оттенками.

Известно, что гостям праздника, несмотря на их статус, выдвинули несколько условий для участия в торжестве. Их попросили не общаться с прессой, не выкладывать информацию о происходящем в Интернет и не пользоваться смартфонами. Поэтому в социальных сетях практически не найти фотографий банкета и видеотрансляций с места торжества.

От правила отступила лишь Ксения Собчак, которая поделилась в Instagram фото и видео своего платья и макияжа.