Тамара Гвердцители поделилась деталями жизни своего сына в Англии

Тамара Гвердцители среди прочих звезд прибыла на фестиваль «Бархатный сезон» в Сочи, где пообщалась с прессой. Певица поделилась новостями о своем сыне. Известно, что Сандро, который родился в браке певицы с Георгием Кахабришвили, живет в Великобритании.

Тамара Михайловна призналась, что очень довольна профессией, которую выбрал ее сын. Сейчас Сандро обучается в Лондонском университете искусств на факультете масс-медиа и культуры. Он уже защитил диссертацию в сфере истории.

Артистка заметила, что сын категорически не хочет идти по ее стопам, хотя в детстве она брала его с собой на выступления. По словам Гвердцители, Сандро увлечен написанием книги и научных трудов.