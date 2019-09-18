ЗВЕЗДЫ

Тамара Гвердцители поделилась деталями жизни своего сына в Англии

Певица рада профессии, которую выбрал 33-летний Сандро.

Тамара Гвердцители поделилась деталями жизни своего сына в Англии
Тамара Гвердцители. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Тамара Гвердцители среди прочих звезд прибыла на фестиваль «Бархатный сезон» в Сочи, где пообщалась с прессой. Певица поделилась новостями о своем сыне. Известно, что Сандро, который родился в браке певицы с Георгием Кахабришвили, живет в Великобритании. 

Тамара Михайловна призналась, что очень довольна профессией, которую выбрал ее сын. Сейчас Сандро обучается в Лондонском университете искусств на факультете масс-медиа и культуры. Он уже защитил диссертацию в сфере истории. 

Тамара Гвердцители
Тамара Гвердцители. Фото: Павел Мартинчик/КП

Артистка заметила, что сын категорически не хочет идти по ее стопам, хотя в детстве она брала его с собой на выступления. По словам Гвердцители, Сандро увлечен написанием книги и научных трудов. 

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дети звездПевицаТамара Гвердцители

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Тамара Гвердцители поделилась деталями жизни своего сына в Англии
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