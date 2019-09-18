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Серафима Низовская назвала причины расставания с первым мужем

С продюсером и журналистом Сергеем Кешишевым актриса познакомилась на съемках программы «Спортлото».

Серафима Низовская назвала причины расставания с первым мужем
Низовская рассталась с первым мужем/https://www.instagram.com/serafimanizovskaya/

Звезда сериала «Молодежка» Серафима Низовская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своем первом муже, журналисте и продюсере Сергее Кешишеве. Они познакомились на съемках программы «Спортлото», и между ними вспыхнул бурный роман.

Серафима Низовская. Фото
Низовская рассталась с первым мужем/https://www.instagram.com/serafimanizovskaya/

«Через два дня он позвал меня на завтрак, а через два месяца мы уже поженились. Мы были безумно влюблены друг в друга. В 2006 году у нас родился сын Гектор», — заявила актриса.

Однако союз не просуществовал долго. Сама Низовская заявила, что люди порой просто не совпадают друг с другом. «Нам стало нечем делиться. Развиваться было уже некуда. Я считаю, что в той ситуации не было виноватых. Просто все развалилось. Мы даже ездили на семинар, чтобы укрепить наши отношения, но все рухнуло. Что-то внутреннее нам помешало быть вместе», — заявила актриса.

При этом Низовская считает, что нет ничего плохого в их расставании. «Сергей после развода стал развиваться. Вырос по карьерной лестнице», — заявила звезда.

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Тэги:

Борис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"Серафима НизовскаяСергей Кешишевсериал "Молодежка"

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Серафима Низовская назвала причины расставания с первым мужем
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