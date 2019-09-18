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Фоменко назвал Нетребко лучшей певицей на планете

18 сентября вокалистке исполнилось 48 лет.

Фоменко назвал Нетребко лучшей певицей на планете
Анна Нетребко празднует день рождения. Фото: Komsomolskaya Pravda

18 сентября актер и музыкант Николай Фоменко поздравил с днем рождения народную артистку России, оперную певицу Анну Нетребко.

«Да здравствует лучшая на планете певица и актриса! Будь недосягаемой всегда!» — написал шоумен в Instagram, опубликовав фотографию женщины, которой исполнилось 48 лет.

Известно, что сейчас певица находится в Нью-Йорке. Очевидно, там она и собирается отметить свой день рождения.

Напомним, оперная дива живет в этом американском городе, а также в Вене, приезжая в Россию с концертами. Родилась она в Краснодаре, в семье кубанских казаков. Выучившись в Санкт-Петербургской консерватории, в 90-х и 2000-х вокалистка покорила мир своим голосом. В 2008 году у нее родился сын от уругвайского певца Эрвина Шротта. В 2015-м она вышла замуж за азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова.

А вы тоже восхищаетесь голосом Анны Нетребко?

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Анна Нетребкодень рожденияНиколай Фоменкопоздравление с днем рождения

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Фоменко назвал Нетребко лучшей певицей на планете
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