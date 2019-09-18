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Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма

На красной дорожке мероприятия актер появился не таким, каким его привыкли видеть.

Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма
Николас Кейдж сильно изменился. Фото: globallookpress

Накануне в Лос-Анджелесе состоялась премьера криминальной картины Джейсона Кэбелла «Кокаиновый барон», главную роль в которой исполнил Николас Кейдж. Конечно, на показе боевика появился и сам знаменитый актер.

На красную дорожку мероприятия Кейдж вышел в непривычном для фанатов виде. Он выглядел располневшим, а также отрастил усы и бороду, которых, кажется, никогда не касались парикмахерские ножницы.

Внешний вид 55-летней звезды привлек внимание общественности. Когда снимки с премьеры распространились в Сети, многие заявили, что Николас сильно сдал. Критически высказались о его облике даже самые преданные поклонники.

«Ужасно!», «Совсем не круто… а был таким горячим», «Я была в него влюблена, но все кончено. Бедняга, возраст наступил», «Стиль бездомного», «Он как будто лет пять не принимал душ», «Если встречу на улице, подам на бедность», – негодуют интернет-пользователи.

Недавно Николас Кейдж оказался замешан в неприятной истории. Неожиданно для всех он женился в четвертый раз. Правда, по слухам, на регистрации брака артист был пьян, а его отношения с 23-летней визажисткой Эрикой Койке продлились всего четыре дня. Бракоразводный процесс пары длился дольше их семейной жизни.

А что думаете вы о внешности Николаса Кейджа?

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актерЛос-АнджелесНиколас КейджПремьера

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Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма
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