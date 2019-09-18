Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма

На красной дорожке мероприятия актер появился не таким, каким его привыкли видеть.

Накануне в Лос-Анджелесе состоялась премьера криминальной картины Джейсона Кэбелла «Кокаиновый барон», главную роль в которой исполнил Николас Кейдж. Конечно, на показе боевика появился и сам знаменитый актер.

больше по теме Николас Кейдж и Мадонна снялись в худших ремейках в истории кино Составлен рейтинг из 50 самых неудачных и самых удачных кинопеределок всех времен.

На красную дорожку мероприятия Кейдж вышел в непривычном для фанатов виде. Он выглядел располневшим, а также отрастил усы и бороду, которых, кажется, никогда не касались парикмахерские ножницы.

Внешний вид 55-летней звезды привлек внимание общественности. Когда снимки с премьеры распространились в Сети, многие заявили, что Николас сильно сдал. Критически высказались о его облике даже самые преданные поклонники.

«Ужасно!», «Совсем не круто… а был таким горячим», «Я была в него влюблена, но все кончено. Бедняга, возраст наступил», «Стиль бездомного», «Он как будто лет пять не принимал душ», «Если встречу на улице, подам на бедность», – негодуют интернет-пользователи.

Недавно Николас Кейдж оказался замешан в неприятной истории. Неожиданно для всех он женился в четвертый раз. Правда, по слухам, на регистрации брака артист был пьян, а его отношения с 23-летней визажисткой Эрикой Койке продлились всего четыре дня. Бракоразводный процесс пары длился дольше их семейной жизни.

А что думаете вы о внешности Николаса Кейджа?