Лиза и Гарри Галкины подарили Пугачевой цветы в свой день рождения

Дети поблагодарили свою маму за то, что она подарила им жизнь.

18 сентября в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина праздник. Их детям, двойняшкам Лизе и Гарри, исполнилось по шесть лет. С самого утра их поздравили близкие. Мама украсила дом воздушными шариками и исполнила на рояле мелодичную мелодию, под которую именинники танцевали. Лиза облачилась в яркое платье цвета фуксия, а ее брат предпочел обычные шорты и белую футболку.

Как оказалось, позже дети поехали выбирать себе подарки вместе с няней и родственниками. Когда они вернулись, то на пороге их встретила Алла Борисовна в розовом платье оверсайз. Наряд подчеркнул стройность ее ног. Примадонна успела накраситься и придать прическе объем с помощью шиньона. Лиза и Гарри подбежали к родительнице со словами: «Спасибо, что подарила нам жизнь!». Они подарили ей цветы в горшках. «Спасибо, что вы мне ее продляете», — ответила им певица.

Гарри сразу похвастался, что у него теперь есть многофункциональный робот-шпион. Он отметил, что его игрушка говорит на английском языке. А Лиза покрасовалась перед мамой, чтобы та заметила венок на ее голове. «Какая красота!» — восхитилась Пугачева. А вот супруг артистки признался, что ему пришлось уехать на работу. Скорее всего, он вернется вечером.

«Дети маму поздравляют! Я уже в работе, а семья ещё на море», — написал Галкин.

Коллеги и поклонники восхитились трогательным роликом. «Такая волшебная атмосфера!», «Как трогательно, поздравляем вас», «Какая прелесть! Очень мило!!!», «Самые воспитанные дети! С Днем рождения их!», «До слез! Какие же славные дети. Алла Борисовна — прекрасная», «Ух ты, какая милота, какие котики, Алла такая красивая», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что детей Галкину и Пугачевой выносила суррогатная мать.

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