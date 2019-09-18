Хилькевич впервые за долгое время показала подросшую дочку Марию

Анна Хилькевич год назад стала мамой во второй раз. Своему мужу, бизнесмену Артуру Волкову, она подарила еще одну дочку. Если старшую Арианну она давно не скрывает от общественности, то Марию не показала, даже когда девочке исполнился годик. Поклонники ждут, когда родители познакомят их с крохой. А молодая мама тем временем уехала на отдых в Турцию. На этот раз вместе с детьми.

Актриса ранее признавалась, что справляться сразу с двумя малышами очень тяжело. Даже помощь нянь не сильно выручает девушку. Вот и сейчас Анна жалуется, что ее дочки почти не спят, не едят и даже редко разговаривают. Однако на снимках семейная пара выглядит счастливой. К слову, они во второй раз отдыхают в одном и том же месте. Во время прогулки Хилькевич сделала фото с семьей и потом сравнила его с архивным фото.

На первом кадре она в полосатом платье целует в щеку мужа. Он, к слову, позирует в тех же майке и шортах, что и год назад. Однако если раньше в коляске был один ребенок, то теперь их стало двое. В кадре Арианна в оранжевой футболке и шортах поправляет соску своей сестре, которая тоже была в шортах и топе. В кадре можно увидеть лицо подросшей Марии в маленьких солнцезащитных очках.

«Надо, чтоб было третье фото, с 3-мя колясками», «Как же на вас приятно смотреть. Настоящая, крепкая семья», «Ой, там личико самой маленькой видно, прелесть такая», «Главное, что муж тот же», — прокомментировали пост подписчики. Пока поклонники не стали предполагать, на кого больше похожа младшая наследница Анны, так как ее лицо детально рассмотреть сложно. Но они уверены, что она красавица.

А вы как считаете, на кого больше похожа Мария?