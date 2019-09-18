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Серафима Низовская рассказала о теплой дружбе с Андреем Аршавиным

Актриса и футболист обучались вместе в спортивной школе.

Серафима Низовская рассказала о теплой дружбе с Андреем Аршавиным
Низовская дружила с Аршавиным/instagram.com/serafimanizovskaya/

Актриса Серафима Низовская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о теплой дружбе с известным футболистом Андреем Аршавиным. Будущие звезды вместе обучались в спортивной школе. При этом была показана фотография, на которой спортсмен нежно обнимает актрису. Тогда они были еще подростками.

Андрей Аршавин. Фото
Аршавин обучался в одной спортивной школе с Низовской/globallookpress.com

«Мы были одноклассниками в спортивной школе. Именно там познакомились с Аршавиным. Романа между нами не было. Мы просто очень дружили. Он, как и я, бунтарь по жизни», — отметила актриса.

Первая любовь Низовской, кстати, также из той спортивной школы. «Меня тогда в первый и единственный раз в жизни бросили. Я была очень влюбчивой натурой», — заметила звезда.

Затем Низовская влюбилась в парня, который наполовину грек. Его звали Алекус. Он также учился в этой футбольной школе. «Он прекрасный, честный, красивый, добрый. Мы, кстати, до сих пор общаемся. Просто в какой-то момент я поняла, что нам с ним не по пути. Сказала это ему так по-доброму, по-мягкому», — заявила Серафима Низовская.

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Тэги:

Андрей АршавинБорис КорчевниковПрограмма "Судьба человека"Серафима Низовская

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Серафима Низовская рассказала о теплой дружбе с Андреем Аршавиным
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