ЗВЕЗДЫ

Брэд Питт узнал от астронавтов, что они слушают русские песни

Космонавты рассказали голливудскому актеру о саундтреке на МКС.

Брэд Питт узнал от астронавтов, что они слушают русские песни
Брэд Питт общается с астронавтом. Фото: NASA/Joel Kowsky

В связи с выходом на экраны новой картины с участием Брэда Питта о космосе актер провел сеанс связи с реальными астронавтами. В преддверии премьеры фильма «К звездам» общение голливудской звезды с работниками МКС организовало НАСА. 

Брэд Питт в штаб-квартире НАСА
Брэд Питт в штаб-квартире НАСА. Фото: NASA/Joel Kowsky

Во время беседы с астронавтом Ником Хейгом Питт поинтересовался, кто контролирует на МКС «диджейский пульт». Сотрудник НАСА ответил, что в настоящий момент на Международной космической станции представители разных стран, поэтому список музыки меняется. По его словам, помимо итальянских и американских композиций звучат и русские мелодии. Он назвал возможность послушать песни из России «приятной переменой». 

Напомним, картина Джеймса Грэя «К звездам» рассказывает о путешествии астронавта по космосу в поисках отца. 

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Брэд Питт узнал от астронавтов, что они слушают русские песни
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