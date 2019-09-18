Брэд Питт узнал от астронавтов, что они слушают русские песни

В связи с выходом на экраны новой картины с участием Брэда Питта о космосе актер провел сеанс связи с реальными астронавтами. В преддверии премьеры фильма «К звездам» общение голливудской звезды с работниками МКС организовало НАСА.

Во время беседы с астронавтом Ником Хейгом Питт поинтересовался, кто контролирует на МКС «диджейский пульт». Сотрудник НАСА ответил, что в настоящий момент на Международной космической станции представители разных стран, поэтому список музыки меняется. По его словам, помимо итальянских и американских композиций звучат и русские мелодии. Он назвал возможность послушать песни из России «приятной переменой».

Напомним, картина Джеймса Грэя «К звездам» рассказывает о путешествии астронавта по космосу в поисках отца.