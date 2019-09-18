Продюсер Загорский предложил семье Заворотнюк финансовую помощь

Все мы помним, что борьба с онкологией стоит больших денег. Когда певица Жанна Фриске болела, вся страна собирала деньги, чтобы помочь её семье оплатить дорогостоящее лечение. Однако сейчас семья больной раком мозга Анастасии Заворотнюк, которую все любят и за которую очень переживают, справляется со всеми проблемами самостоятельно — нет ни сборов, ни просьб о помощи в социальных сетях. С самого начала близкие актрисы старались максимально оградить себя от внимания со стороны общественности, и сейчас ничего не изменилось.

Между тем, оказывается, что помощь семье всё же предлагают. Так, продюсер Андрей Загорский, который сейчас снимает фильм о жизни Юлии Началовой, признался, что хотел бы помочь Анастасии. В интервью порталу Teleprogramma.pro Андрей рассказал, что не был близко знаком с Заворотнюк, но готов помочь.

По словам продюсера, он пытался связаться с директором Анастасии Заворотнюк Стасом Христовым и предложить свою помощь. Сумму не назвал, но намекнул на то, что родные актрисы могут сказать, сколько им нужно, и деньги найдутся. Между тем ему так никто и не перезвонил.

«Дело в том, что представители Насти Заворотнюк отказываются от помощи друзей и коллег, мотивируя это тем, что сами в состоянии справиться. Свою помощь им предлагали уже не только столичные коллеги, но и региональные организаторы театрально-концертных мероприятий. К сожалению, в этой ситуации остается лишь молиться и еще раз молиться за Настю», — заметил в разговоре с нашим корреспондентом Загорский.

Андрей также просит, чтобы СМИ перестали ассоциировать его только с фильмом о Юлии Началовой. По словам продюсера, у него в багаже шесть книг, более 100 написанных песен, с десяток успешно реализованных театральных и музыкальных проектов и благотворительные проекты, а не только проект о певице.