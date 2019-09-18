Брэд Питт объяснил, почему не испытывает иллюзий по поводу своего возраста

В новом фильме «К звездам» Брэд Питт играет человека, который отправляется в космос на поиски своего отца. О том, насколько актер передал в картине свои личные отношения с отцом и секретах возраста с ним поговорил Стас Тыркин.

В эксклюзивном интервью звезда Голливуда рассказал кинокритику, что главная тема фильма — отсутствие комфорта в путешествиях. «Сейчас мы летаем на самолетах, которые приходится долго ждать, потом проходить через досмотр и охрану, кресла в них неудобные — ноги не вытянуть, а потом еще багаж нужно ждать — короче, путешествия были и остаются болью в заднице», — считает Питт и добавляет, что вряд ли в будущем стоит ожидать изменений.

Актер отметил, что фильм не рассказывает конкретно о его отношениях с родителями. Однако он поднимает важные для каждого вопросы — неправильное восприятие себя и личного опыта. При этом сам он не считает, что опыта с возрастом становится больше. «Я не думаю, что с возрастом ты что-то приобретаешь или теряешь хоть в жизни, хоть в работе, я просто вообще так не думаю… Возраст есть возраст, с ним невозможно бороться», — подчеркнул Брэд.

Питт заявил, что сейчас сосредоточен на внутренней духовной жизни, поскольку хочет стать лучше для тех, с кем общается. Что касается физического развития, то и здесь актер не отстает. Он признался, что роль в фильме «К звездам» оказалась гораздо сложнее работы в картине Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде», поскольку потребовала от него больше усилий. «Очень непросто, проделывая все эти физические действия, оставаться эмоциональным, выполнять актерские задачи и выглядеть расслабленным…»

Напомним, фильм «К звездам» снял режиссер Джеймс Грэй. Помимо Питта в нем сыграл голливудский мастодонт Томми Ли Джонс. Картина выйдет в прокат в России 26 сентября.