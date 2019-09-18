«Пропала изюминка»: поклонники Мерьем Узерли с трудом узнали ее после пластики

После завершения работы над «Великолепным веком». Актриса, сыгравшая Хюрем Султан, Мерьем Узерли долго прибывала в тихой депрессии. Однако позже она нашла себе утешение – в последнее время звезда практически не выходит из салонов красоты и клиник пластической хирургии, пишет «КП».

Звезда сделала себе более тонкий нос, модные пухлые губы, вставила имплантаты в грудь, увеличила скулы и омолодилась ботоксом. Плюс ко всему, она еще и сильно похудела.

Куда пойдет фантазия знаменитой актрисы дальше – одному Богу известно. Однако старания Мерьем оценили далеко не все ее поклонники. В блоге артистки критики ее внешности столько, что пора бы задуматься, стоит ли продолжать дальше этот странный бьюти-путь.

«Мерьем в тебе пропала изюминка. Ты была лучше», «Мерьем больше не надо худеть! А то уши и зубы торчат. Больно смотреть», «Что стало из такой молодой красотки… Вот всем яркий пример, что делает современная косметология с людьми. Худоба тут не причем, когда щеки и губы ботоксом обколоты, как минимум», «Ну ничего царского не осталось у тебя. Как Хюрем ты была лучше, не надо худеть так», — можно прочитать в комментариях Instagram актрисы.

А как вы оцениваете изменения во внешности актрисы?