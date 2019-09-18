Цымбалюк-Романовская продемонстрировала домашнее счастье с Шаляпиным

Виталина Цымбалюк-Романовская наслаждается обществом своего возлюбленного Прохора Шаляпина. Они отдыхают вместе в спокойной домашней обстановке. Фото за чаем с сушками она выложила в своем блоге.

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«Затихает Москва. Стали синими дали», — подписала она свой снимок.

В хештэгах она пожелала поклонникам хороших снов и беречь друг друга.

Немного ранее ее возлюбленный тоже поделился домашними кадрами. На сей раз это было видео. Прохор исполнил колыбельную песню из передачи «Спокойной ночи, малыши», в честь юбилея передачи, в сентябре ей исполнилось 55 лет.

Некоторые поклонники заметили, что Цымбалюк стала похожа на актрису Наталью Крачковскую. Подписчики посоветовали паре скорее оформить отношения.