«Всегда будем рядом»: жена поздравила Овечкина с днем рождения

Анастасия Шубская в день 34-летия хоккеиста привела сына к нему на тренировку.

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» день своего рождения отпраздновал на работе. У Александра Овечкина была тренировка.

Только вот любимая хоккеиста не дала супругу скучать. Анастасия Шубская, взяв с собой годовалого сына Сергея, приехала к спортсмену.

Мальчик невероятно трогательно поздравил папу с днем рождения, протянув ему воздушный шарик. А Настя продолжила поздравление мужа в Instagram.

«Самое главное здоровья тебе, оставайся таким же добрым, чутким, искренним , отзывчивым и целеустремленным! Будь счастлив, родной! Мы тебя любим и всегда будем рядом», — написала она.

Напомним, ранее Настя также открыто благодарила супруга за то, что он превратил ее в самого счастливого человека на свете.