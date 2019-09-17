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«Всегда будем рядом»: жена поздравила Овечкина с днем рождения

Анастасия Шубская в день 34-летия хоккеиста привела сына к нему на тренировку.

«Всегда будем рядом»: жена поздравила Овечкина с днем рождения
https://www.instagram.com/nastyashubskaya/

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» день своего рождения отпраздновал на работе. У Александра Овечкина была тренировка.

Только вот любимая хоккеиста не дала супругу скучать. Анастасия Шубская, взяв с собой годовалого сына Сергея, приехала к спортсмену.

Мальчик невероятно трогательно поздравил папу с днем рождения, протянув ему воздушный шарик. А Настя продолжила поздравление мужа в Instagram.

«Самое главное здоровья тебе, оставайся таким же добрым, чутким, искренним , отзывчивым и целеустремленным! Будь счастлив, родной! Мы тебя любим и всегда будем рядом», — написала она.

Напомним, ранее Настя также открыто благодарила супруга за то, что он превратил ее в самого счастливого человека на свете.

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Александр ОвечкинАнастасия Шубская

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«Всегда будем рядом»: жена поздравила Овечкина с днем рождения
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