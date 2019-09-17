Волкова из «Ворониных» кардинально сменила имидж

Катя Волкова известна по роли Веры в комедийном сериале на СТС. Любопытно, что с самого начала съемок в 2009-м году и все последние десять лет Волкова носила одну и ту же прическу и цвет волос.

Актрисе даже несколько раз присваивали шуточное звание «главной «брюнетки России». Однако на этот раз Катя решилась на смену имиджа и вышла из салона красоты рыженькой.

«Когда буквально начал новую жизнь с понедельника! Вчера меня не узнали коллеги, с которыми мы работаем уже 10 лет», — рассказала Волкова.

Катя отметила, что со сменой цвета волос изменился и ее характер.

«Однозначно нотки дерзости зафиксированы», — заметила она.

Любопытно, что ранее звезда говорила об окончании съемок «Ворониных». Однако на телеканале эту информацию опровергли.