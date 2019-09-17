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«Ненавижу это дело»: Гузеева сделала неожиданное признание о сексе

Себя телеведущая признала фригидной.

«Ненавижу это дело»: Гузеева сделала неожиданное признание о сексе
Лариса Гузеева призналась, что ненавидит секс ФОТО: Global Look Press

Лариса Гузеева удивила зрителей неожиданным признанием. Знаменитая телеведущая вдруг выдала, что она фригидна и к супружеским обязанностям относится как к неприятной, но нужной процедуре.

Откровение прозвучало в эфире программы «Давай поженимся!». Надо отметить, что бессменная ведущая частенько рассуждает на интимные темы и поднимает рейтинги программы, порой сложно понять, где заканчивается шутка и начинается правда.

Частенько острый юмор главной свахи страны направлен на ее супруга – ресторатора Игоря Бухарова. К крутому нраву Гезеевой он уже привык и часто не обращает внимание на выпады в свой адрес с голубого экрана, сообщает Пятый канал.

На этот раз была затронута тема секса. Один из героев передачи решил удивить ведущую и заявил: «Расскажу все, что вас интересует про секс!»

Ответ Ларисы Гузеевой стал крайне неожиданным. Она вдруг выдала: «Меня? Меня вообще ничего не интересует».

А чтобы пресечь все дальнейшие расспросы, ведущая добавила: «Я — фригидная. Я ненавижу всю жизнь это дело! Но надо было исполнять…».

Признание шокировало многих. Немного подумав, гость программы предположил, что фригидность Гузеевой связана с недостатком внимания к личной жизни.

«Я лучше постираю или сделаю генеральную уборку!» — поставила точку в диалоге Гузеева.

Несмотря на горячее откровение, Лариса Гузеева и Игорь Бухаров вот уже 20 лет вместе. Супруги в 2019 году отметили фарфоровую свадьбу, пишет Dni.ru.

В их жизни не обходится без конфликтов, но секрет сохранения отношений в том, что между мужем и женой «гостевой брак». В острые моменты они не выясняют отношения, а стараются разъехаться. Когда страсти утихнут, пара снова без труда находит общий язык.

Вспыльчивый характер матери подтверждает Ольга Бухарова. Наследница Ларисы и Игоря признается, что порой не может найти общий язык с матерью и в порыве эмоций говорит ей резкие слова. Потом девушка очень сожалеет о сказанном, сообщает сайт Актуальные новости.

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«Ненавижу это дело»: Гузеева сделала неожиданное признание о сексе
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