Гогунский из «Универа» помирился с женой

Актер впервые за долгое время появился на публике вместе с супругой.

Всю весну бурно обсуждалось, что 41-летний Виталий Гогунский вновь пополнил ряды холостяков. Говорили, что актер во второй раз развелся с женой Ириной.

Однако, появившись на днях на детской премии вместе с супругой, актер разом развеял все слухи.

К удивлению всех присутствующих, эта троица действительно выглядела как крепкая и любящая семья.

Так Милана, уже давно выступающая как певица, раздавала интервью. Ну а мама и папа, тем временем, рассуждали на тему воспитания.

больше по теме Гогунский поздравил родителей в свой день рождения За несколько месяцев до праздника звезда «Универа» в очередной раз расстался с женой.

Любопытно, что звезда «Универа» признался, что его уже давно воспитывает дочь, а не наоборот.

«Меня уже давно дочка воспитывает, она давно не слышит, что я говорю. Зато я хорошо слышу, что мне говорит Милана», — поведал Гогунский.