ЗВЕЗДЫ

Гогунский из «Универа» помирился с женой

Актер впервые за долгое время появился на публике вместе с супругой.

Гогунский из «Универа» помирился с женой
https://www.instagram.com/gogunskv/

Всю весну бурно обсуждалось, что 41-летний Виталий Гогунский вновь пополнил ряды холостяков. Говорили, что актер во второй раз развелся с женой Ириной.

Однако, появившись на днях на детской премии вместе с супругой, актер разом развеял все слухи.

Виталий Гогунский
https://www.instagram.com/gogunskv/

К удивлению всех присутствующих, эта троица действительно выглядела как крепкая и любящая семья.

Так Милана, уже давно выступающая как певица, раздавала интервью. Ну а мама и папа, тем временем, рассуждали на тему воспитания.

Любопытно, что звезда «Универа» признался, что его уже давно воспитывает дочь, а не наоборот.

«Меня уже давно дочка воспитывает, она давно не слышит, что я говорю. Зато я хорошо слышу, что мне говорит Милана», — поведал Гогунский.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Виталий Гогунский

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Гогунский из «Универа» помирился с женой
Интересно?
Поделись с друзьями: