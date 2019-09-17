Олег Газманов раскрыл секрет своей молодости

И это не физические тренировки, и не специальные препараты.

Только ленивый подписчик Олега Газманова в Instagram не удивляется его невероятно молодому виду для 68-летнего мужчины. И лицом, и фигурой певец выглядит так, будто кушает молодильные яблоки. Ему уже не раз задавали вопрос: в чем секрет? Артист утверждал, что ему помогают спортивные тренировки.

В новом посте, который Олег опубликовал 17 сентября, певец вернулся к этой теме, но на сей раз не стал делать акцент на физических упражнениях, хоть и упомянул, что выполняет их целый комплекс. Он отметил, что главное — это внутреннее состояние.

«Если ты молод душой, если ты влюблён, если есть цель и воля, то всё остальное приложится. Мой способ молодеть — это моя музыка, стихи и концерты», — написал артист, заверив, что после каждого выступления чувствует себя, как аккумулятор, который подзарядили.

Однако, проиллюстрировал данный пост Газманов не фотографией с концерта, а романтическим снимком с женой Мариной, возвращая подписчиков к своим словам о любви. Похоже, что именно любящая супруга является секретом молодости певца. В сочетании с тренировками и энергией от фанатов, конечно же.

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А как вы думаете, в чем секрет молодости артиста?