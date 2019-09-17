ЗВЕЗДЫ

Бабкина поделилась редким фото с подросшими внуками

Певица провела осенний вечер в домашней обстановке.

Бабкина поделилась редким фото с подросшими внуками
Надежда Бабкина. фото: globallookpress.com

Надежда Бабкина в свои 69 лет продолжает активно гастролировать. Этим летом она побывала в разных городах, а также отдохнула на Кипре со своим молодым возлюбленным Евгением Гором. Разница в 30 лет нисколько не мешает им быть счастливыми. Однако артистка никогда не забывает о своей семье. К 1 сентября она всегда помогает внукам собраться в школу. В этом году звезда отвела на занятие не только девятилетнего Георгия, но и шестилетнюю Веру.

Обычно из-за сильной занятости Бабкиной редко удается провести время с близкими. Однако вечер 16 сентября она провела дома. К ней приехала подруга из Парижа. Это стало поводом для того, чтобы собрать родных вместе. В соцсети певица опубликовала редкие фото, на которых сначала позирует с внучками, а потом с внуком. Четырехлетняя Марфа позировала с ободком на голове, а ее сестра Вера в платье в горох с брошкой в виде ласточки.

«Провожу осенний вечер в кругу семьи! В гости из Парижа заехала подруга Надя», — похвасталась Надежда Георгиевна.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Также они поразились тому, как выросли ее внуки. «Вы просто светитесь в кругу детей», «Маленькая — очаровательная прелесть!», «Мальчик вылитый папа», «Счастливая бабушка», «Самая энергичная и красивая Надя Бабкина!», «Очень красивая семья», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Бабкина уже преступила к съемкам новых выпусков «Модного приговора». Недавно она продемонстрировала три ярких образа, в которых предстала в студии. Поклонники отмечают, что артистка подбирает очень стильные наряды, подчеркивающие ее достоинства.

А у вас в семье есть внуки?

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звездные семьиЗвездный стильНадежда Бабкина

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Бабкина поделилась редким фото с подросшими внуками
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