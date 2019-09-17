Сила в плавках: Тарзан вновь разделся в соцсетях

Еще недавно Наташа Королева объявила о завершении карьеры Тарзана на сцене. Видимо, певице все же надоело, что муж до сих пор участвует в шоу как артист стриптиза.

Только вот сам Сергей Глушко так явно не считает. И продолжает, как и раньше, демонстрировать свой великолепный торс в Instagram.

Артист поделился фотографией в одних плавках и, как и прежде, собрал огромное количество лайков и восхищенных комментариев.

Впрочем, следит артист и за фигурой своей жены. Королева как-то призналась, что муж попросту не подпускает ее ночью к холодильнику.

больше по теме Наташа Королева объявила о завершении карьеры Тарзана на сцене В следующем году культурист навсегда покинет легендарное шоу, в котором сделал себе имя.

«Он следит за тем, что я ем, и заставляет ходить в зал, — как-то пожаловалась певица. — Не будь его, мои набеги на холодильник были бы регулярными».