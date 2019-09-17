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Сила в плавках: Тарзан вновь разделся в соцсетях

Супруг Наташи Королевой продемонстрировал идеальный пресс.

Сила в плавках: Тарзан вновь разделся в соцсетях
https://www.instagram.com/tarzan___official/

Еще недавно Наташа Королева объявила о завершении карьеры Тарзана на сцене. Видимо, певице все же надоело, что муж до сих пор участвует в шоу как артист стриптиза.

Только вот сам Сергей Глушко так явно не считает. И продолжает, как и раньше, демонстрировать свой великолепный торс в Instagram.

Артист поделился фотографией в одних плавках и, как и прежде, собрал огромное количество лайков и восхищенных комментариев.

Впрочем, следит артист и за фигурой своей жены. Королева как-то призналась, что муж попросту не подпускает ее ночью к холодильнику.

«Он следит за тем, что я ем, и заставляет ходить в зал, — как-то пожаловалась певица. — Не будь его, мои набеги на холодильник были бы регулярными».

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Наташа КоролеваНаташа Королева последние новостиСергей ГлушкоТарзан

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Сила в плавках: Тарзан вновь разделся в соцсетях
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