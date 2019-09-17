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Главных нет: Хилькевич объяснила, почему они с мужем все решают вдвоем

Актриса поделилась секретом семейного счастья.

Главных нет: Хилькевич объяснила, почему они с мужем все решают вдвоем
https://www.instagram.com/annakhilkevich/

Красотка-блондинка вот уже четыре года как замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Супругу Анна подарила двух дочерей.

Поклонники восхищаются женской мудростью актрисы и тем, как ловко она находит решения из самых разных ситуаций. На днях же Хилькевич призналась, что в их с мужем семье «нет главных».

«Я раньше жила с четкой установкой в голове, что мужчина в семье должен быть таковым. Потом, повзрослев, мама объяснила, что на самом деле наоборот, — посмеялась девушка. — Но потом я выросла и поняла, что главного в доме-то и нет».

Анна добавила, что наслаждается равноправием с мужем. Каждый из них отвечает за ту сферу, в которой он «сильнее и умнее». Так, вопросы воспитания девчонок она взяла на себя…

«И все же часто обращаюсь за разумным советом к мужу. А если возникнет какая-то проблема — решаем вместе», — добавила она. Пост получился на удивление милым и романтичным, а потому поклонникам оставалось лишь в очередной раз порадоваться царящей в семье идиллии.

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Главных нет: Хилькевич объяснила, почему они с мужем все решают вдвоем
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