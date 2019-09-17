«Жизнь детей будет лучше моей»: Питт рассказал об отцовстве

Исполнитель главной роли в фильме «Однажды в… Голливуде» нечасто дает интервью, а уж тем более не любит афишировать личную жизнь. Однако во время недавнего появления на телешоу The Project он не только ответил на вопросы ведущего, но и сказал пару слов о детях.

А их у актера, на минуточку, немало. Трое биологических детей, кроме того, он усыновил всех приемных детей Анджелины Джоли.

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В программе Брэд сказал, что во всем, что он делает, старается «копировать отца».

«Он вырос в крайней бедности и сделал все возможное, чтобы жизнь детей была лучше, чем его собственная. И я следую его примеру. Могу сказать одно: жизнь детей будет лучше моей», — поведал Питт.

После развода все дочери и сыновья пары остались жить с Анджелиной. При этом Питт видит их не так часто, как ему хотелось бы… А вот старший Мэддокс уехал учиться в Южную Корею. Любопытно, что Питт, оказавшись по делам поблизости в Токио, даже не встретился с сыном. Ведь парень не хочет говорить с ним с 2016-го года — с той самой ссоры в самолете, когда наследник вступился за мать.