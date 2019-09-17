ЗВЕЗДЫ

«Жизнь детей будет лучше моей»: Питт рассказал об отцовстве

Голливудский актер впервые после расставания с Анджелиной Джоли затронул в интервью тему семьи.

«Жизнь детей будет лучше моей»: Питт рассказал об отцовстве
Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде», 2019

Исполнитель главной роли в фильме «Однажды в… Голливуде» нечасто дает интервью, а уж тем более не любит афишировать личную жизнь. Однако во время недавнего появления на телешоу The Project он не только ответил на вопросы ведущего, но и сказал пару слов о детях.

А их у актера, на минуточку, немало. Трое биологических детей, кроме того, он усыновил всех приемных детей Анджелины Джоли.

В программе Брэд сказал, что во всем, что он делает, старается «копировать отца».

«Он вырос в крайней бедности и сделал все возможное, чтобы жизнь детей была лучше, чем его собственная. И я следую его примеру. Могу сказать одно: жизнь детей будет лучше моей», — поведал Питт.

После развода все дочери и сыновья пары остались жить с Анджелиной. При этом Питт видит их не так часто, как ему хотелось бы… А вот старший Мэддокс уехал учиться в Южную Корею. Любопытно, что Питт, оказавшись по делам поблизости в Токио, даже не встретился с сыном. Ведь парень не хочет говорить с ним с 2016-го года — с той самой ссоры в самолете, когда наследник вступился за мать.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анджелина Джоли и Брэд ПиттБрэд Питт

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Жизнь детей будет лучше моей»: Питт рассказал об отцовстве
Интересно?
Поделись с друзьями: