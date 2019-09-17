В Сети раскритиковали внешность актрисы из «Великолепного века»

Одна из главных причин, по которой публике полюбился сериал «Великолепный век», — исполнительница главной роли Мерьем Узерли. Однако именно работа над этим многосерийным фильмом кардинально изменила состояние актрисы. Она ушла с проекта, заявив, что перенесла моральное истощение. Не последнюю роль в этом сыграл гражданский муж исполнительницы роли Хюррем, предприниматель Джан Атеш, который бросил ее в период беременности.

После этого СМИ сообщали, что Узерли, которая вернулась в родную Германию, стала часто прибегать к услугам пластических хирургов. Она сильно изменила свою внешность — так, что многие поклонники просто перестали узнавать любимую актрису. Дошло до того, что даже ее продюсер пригрозил ей тем, что она больше не получит ролей в кино.

В тот момент Узерли, по слухам, попыталась вернуть былую внешность. Однако не прошло и нескольких месяцев, как она снова принялась за старое. На последних фотографиях, которые актриса выложила в Instagram, отчетливо видны следы работы хирургов и косметологов.

Этот факт не порадовал поклонников Мерьем. Они жестко раскритиковали ее имидж, написав, что раньше актриса выглядела лучше. Многие отметили, что Узерли не стоило «колоть ботокс» и что она заметно «подурнела».